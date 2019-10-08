Украина рекордно нарастила закупки бензина

/ Фото: Getty Images

В сентябре импорт бензинов в Украину увеличился на 21%, до 122 тысяч тонн, по сравнению с августом. Это максимальный месячный объем поставок бензинов с сентября 2017 года. При этом в октябре морские порты Украины также должны принять рекордный объем дизельного топлива (ДТ).

Как сообщили в "Консалтинговой группе А-95", импорт бензинов из Беларуси в сентябре увеличился на 17% (на 13 тыс. тонн), до 88 тыс. тонн, по сравнению с августом. Из этого объема 3,5 тыс. тонн отгрузил Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), нарастив поставки по сравнению с августом практически вдвое. Остальные 84,5 тыс. тонн на украинский рынок отправил Мозырский НПЗ. Поставки бензина Мажейкяйского НПЗ (Литва) в сентябре увеличились на 33%, до максимальных в этом году 33,6 тыс. тонн.

Однако в целом за девять месяцев 2019 года импорт бензина сократился на 4% (на 34 тыс. тонн), до 806 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Реклама

По информации экспертов топливного рынка, рост импорта бензинов в сентябре объясняется решением трейдеров накопить запас ресурса в преддверии ремонтной кампании на белорусских НПЗ, планируемой на октябрь.

Читайте также: Цены на горючее начали расти: чего ждать автовладельцам в октябре

В тренде Откуда берется курс доллара и почему его нельзя спрогнозировать: в НБУ рассказали о валютном рынке

Дело в том, что последние годы плановые ремонты в первую очередь на Мозырском НПЗ сопровождались напряженной ситуацией с бензином на украинском рынке. Последний раз подобные проблемы возникли в октябре 2017 года, когда поставки белорусского ресурса упали на 80%, до 17,7 тыс. тонн. Тогда резкое сокращение поставок привело к дефициту баланса А-92 в объеме 30–35 тыс. тонн, что на тот момент составляло около 40% потребления этой марки.

Напомним, ранее эксперты также спрогнозировали цены на автогаз в Украине, ведь с 1 октября также выросла пошлина на российский сжиженный газ.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали о том, как украинцев дурят на АЗС:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама