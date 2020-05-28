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Украина сильно урезала импорт авто: откуда везут машины

28 мая, 15:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В страну из-за границы попадают в основном б/у автомобили

Несмотря на то, что в Украине растет количество китайских автомобилей, импорт легковушек в целом падает. Так, по итогам первого квартала 2020 года в страну ввезли в режиме импорта 127,2 тыс. транспортных средств на 994,4 млн долларов. Как подсчитали аналитики ассоциации "Укравтопром", это на 44% меньше, чем за тот же период 2019 года.

"Снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто. В то же время, импорт грузовых и спецавтомобилей вырос на 2%, до 10,9 тыс. штук, а внешние закупки автобусов – на 5%, до почти 500 штук", – отметили специалисты.

А вот импорт легковых авто по сравнению с прошлогодними показателями уменьшился на 46%, до 115,8 тыс. шт. Общая таможенная стоимость этих машин составила почти 823 млн долларов.

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Больше половины этой суммы (418,6 млн долларов) было потрачено на приобретение подержанных машин. За первые три месяца в страну ввезли 94 тыс. б/у авто.

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Новых авто импортировали 21,8 тыс. штук. Крупнейшими поставщиками новых легковых автомобилей в первом квартале были Япония (4574 шт.), Румыния (3849 шт.) И Китай (3335 шт.). Старые легковушки чаще завозили из Германии (26 425 шт.), США (15 723 шт.) и Франции (10 177 шт.).

Напомним, также Украина в карантин заметно сократила производство авто. В апреле в Украине было собрано всего 59 автомобилей. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года украинский автопром снизил обороты еще на 58%.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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Источник: УкрАвтопром

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