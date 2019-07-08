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Украина теряет производство автомобилей

8 июля, 15:55

Сколько авто произвели в Украине, подсчитали эксперты

Фото: Getty Images

В июне 2019 года автопроизводство в Украине выросло в месячном выражении после также зафиксированного в мае роста, однако в годовом выражении произошло снижение производства.

Так, за месяц украинские предприятия собрали 559 новых автотранспортных средств. Это на 49 авто больше, ем в мае-2019, но по сравнению с июнем 2018 года автопроизводство снизилось на 17%. Всего же с начала года в Украине изготовили 2949 автотранспортных средств. А это на 24% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

Согласно данным ассоциации "Укравтопром", за июнь изготовлены:

  • 504 легковых автомобиля;
  • 55 автобусов.

Статистика по производству коммерческих автомобилей в Украине за прошлый месяц отсутствует, а вся статистика по легковым авто формируется крупноузловой сборкой на заводе "Еврокар" в Закарпатской области.

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Больше всего автобусов, как и раньше, изготовил "Черкасский автобус" – 30 шт. На Часивоярском заводе выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал восемь автобусов, а еще четыре единицы произвел ЗАЗ.

Можно ли улучшить ситуацию в украинском автопроме, новости "Сегодня" узнавали у экспертов. Подробнее читайте в статье: "Фантом украинского автопрома: эксперты рассказали, как спасти отрасль".

Ранее журналисты новостей "Сегодня" также побывали на заводе "Еврокар" и посмотрели, как там собирают автомобили:

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Тег авто, автомобили, автозавод, июнь, автопроизводство, Еврокар

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Источник:

УкрАвтопром

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