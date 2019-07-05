Украина запретила ввоз авто из России: на кого это повлияет

Импортных авто из РФ на территории Украины лишь 1%, уверен эксперт

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С 1 июля в Украину запрещается ввоз транспортных средств из России – автобусов, троллейбусов, легковых авто и грузовиков. Такое эмбарго предусматривает постановление, которым Кабмин расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации.

Как запрет на товары российского автопрома отразится на внутреннем рынке Украины, сайт "Сегодня" расспросил у экспертов.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, такая мера теоретически может позитивно сказаться на отечественном производстве авто, которое падает.

"Фактически, если взять грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы – их производство есть в Украине. По грузовым – какие-то есть, каких-то нет. [Таким образом] мера решает в том числе и проблему защиты отечественного товаропроизводителя", – сказал он.

Также, продолжил экономист, запрещая ввоз легковых из РФ, мы, по крайней мере, не стимулируем производство страны-агрессора. К тому же закупка транспортных средств за бюджетные деньги на фоне военной агрессии РФ, со стороны Украины выглядела бы неправильно.

Однако эмбарго может несколько усложнить предпринимательскую деятельность тем, кто использует грузовики. Поскольку внутреннее производство не покрывает потребность в них.

"Для бизнеса, для некоторых сегментов, могут быть определенные проблемы – европейские марки будут объективно значительно дороже, а российские становятся недоступными. Но это не проблема экономики, это проблема достаточно узкой категории бизнеса, которой эти грузовые авто были важны", – отметил экономист.

А во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров говорят: запрет никак не отразится на украинских автолюбителях, поскольку доля российских авто на нашем рынке и без того составляла примерно 0,2 – 0,3%. Однако нововведение станет проблемой для импортеров. Теперь, по словам гендиректора ассоциации Олега Назаренко, при ввозе авто в обязательном порядке нужно предоставлять сертификаты происхождения.

"Согласно Таможенному кодексу, запрет на ввоз автомобилей в Украину и на ввоз запчастей, распространяется на все автомобили, относительно которых не докажут, что они не российские <…> Оно ударило по официальным импортерам всех автомобилей, которым надо доказывать, что Bentley в России не производилось никогда", – сказал Назаренко.

Как сообщали новости "Сегодня", с начала года по май в Украине изготовили 2 390 автотранспортных средств, что на 25% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Напомним, 18 апреля Россия расширила список запрещенных товаров из Украины. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление и отметил, что расширяется запрет на ввоз в Россию украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов.

10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. Изначально эмбарго на российские товары было введено с 10 января 2016 года. В конце 2019 года правительство продлило его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.

При этом 29 декабря 2018 года Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания.

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