Украинцам грозят штрафы за отсутствие детских кресел в авто

Депутаты Рады предложили ввести наказание за небезопасную перевозку детей в личных машинах, такси и маршрутках

Украинцам грозят штрафы за отсутствие детских кресел в авто 2019-03-28T13:58:00+02:00 Авто Депутаты Рады предложили ввести наказание за небезопасную перевозку детей в личных машинах, такси и маршрутках

Украинцев собираются штрафовать за отсутствие детских автокресел. С таким предложением выступили народные депутаты. Если соответствующий законопроект одобрят, устанавливать такие кресла обяжут не только родителей, но и таксистов, а также маршрутчиков.

Автовладелица Анна рассказывает, что не раз видела ужасающие последствия ДТП, жертвами в которых становились дети, сидящие не в специальных автокреслах. Поэтому женщина решила, что ее ребенок будет ездить только с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"Вытягивали ребенка... До последнего все думали, что это манекен, игрушка, но не ребенок. Ни одни материнские руки, какие бы любящие не были, не удержат ребенка при ДТП", – говорит Анна.

Другие родители соглашаются, что малышам нужны специальные кресла. Но все равно продолжают ездить без них. Часто говорят, что ребенок не соглашается садиться в такое кресло. В итоге из 10 опрошенных "Сегодня" родителей автокресла есть только у двоих. А компания Ipsos в 2016-м году провела исследование и обнаружила, что только 12% украинских родителей, у которых есть дети до шести лет, установили автокресла.

"Автокресло спасает непосредственно жизнь ребенка в 70% случаев при серьезном ДТП", – отмечает общественный активист, специалист по безопасности на дорогах Алексей Павловский.

Сейчас украинские законы запрещают перевозить детей без специальных кресел, но наказания за невыполнение этого требования нет. Изменить ситуацию может новый законопроект.

Согласно документ, детей до 12 лет или тех, чей рост меньше 145 см, перевозить можно только в автокреслах. Если кресла нет, штраф составит 510 гривен. За повторное нарушение придется заплатить 850 гривен.

Меньше всего такая перспектива радует таксистов.

"Если мне вместе с законом подарят кресло, я буду в нем возить. Кресло стоит дорого, а с детьми ездят очень редко", – сетует водитель такси Петр Полевой.

Кресла, действительно, стоят не копейки, самые дорогие обойдутся в 16 тысяч гривен. Но продавцы уверяют – можно найти варианты и за 1,5-2 тысячи. Главное, обращать внимание, есть ли на товаре оранжевая наклейка – знак сертификации. При выборе кресла нужно знать возраст, вес и рост ребенка, от этого зависит, какая модель подойдет лучше всего.

Пока что законопроект о введении штрафов находится на рассмотрении депутатов Верховной Рады. Но эксперты советуют водителям не ждать наказаний и пользоваться детскими автокреслами уже сейчас.



К слову, в том же законопроекте предусмотрено повышение штрафа за непристегнутый ремень безопасности в 10 раз.

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