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Украинцам придется носить ночью одежду со светоотражателями: Рада приняла закон

3 июня, 14:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

За отказ использовать одежду со светоотражателями ночью будут штрафовать

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2696 относительно использования светоотражающих элементов участниками дорожного движения. Нарепы на заседании также приняли закон о наказании пешеходов-нарушителей.

Законопроект № 2696 предлагает обязать участников дорожного движения пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальными жилетами со светоотражающими элементами или носить одежду со светоотражающими элементами.

Для вступления законопроекта в силу, необходимо, чтобы документ приняли во втором чтении, а после законопроект должен подписать президент.

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В законопроекте указано, что водитель должен "находиться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на проезжей части дороги (улицы) вне транспортного средства в специальном жилете со светоотражающими элементами, а также обеспечить выполнение этого требования пассажирами его транспортного средства".

Также предусмотрено, что водитель мотоцикла должен быть в застегнутом мотошлеме со светоотражающими элементами.

Велосипедисты и погонщики животных также обязаны в темное время суток или в условиях недостаточной видимости использовать светоотражающие элементы (ленты, жилеты, наклейки).

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Согласно законопроекту, должностные лица, отвечающие за строительство, реконструкцию, ремонт, эксплуатацию и обустройство автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов, мостов, путепроводов, других сооружений, обязаны в темное время суток или в условиях недостаточной видимости обеспечить работников специальными жилетами со светоотражающими элементами.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности, мотошлемами или специальными жилетами со светоотражающими элементами будут наказывать наложением штрафа в размере тридцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 грн).

Ранее сообщалось, что в Киеве и области за сутки зафиксировано почти 60 тыс. нарушений скоростного режима.

Как известно, с 1 июня в Украине заработала система автофиксации нарушений Правил дорожного движения.

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Верховная Рада ПДД закон

Источник: УНИАН

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