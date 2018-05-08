Украинцы активно пересаживаются на б/у автомобили

В апреле 2018 года первичную регистрацию в Украине прошли 13,3 тыс. легковых автомобилей, из них 6,8 тыс. новых и 6,5 тыс. бывших в эксплуатации. При этом в сегменте новых автомобилей прирост первичного рынка составил всего 5%, а автомобилей с пробегом было поставлено на учет на 44% больше, чем за апрель прошлого года.

Всего за период с января по апрель украинский парк пополнился на 25,2 тыс. бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, украинцы заинтересовались покупкой грузовиков и микроавтобусов.

"Активному пополнению национального автопарка иномарками с историей способствует действие сниженных акцизов на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, под которые в этом году попадают машины возрастом до 8 лет", – отмечают аналитики ассоциации "Укравтопром".

Наибольшее количество импортного "секонд-хенда" приходится на автомобили Volkswagen. В апреле украинскую "прописку" получили 1004 машины этой марки. В результате, доля машин с пробегом в общем объеме апрельских первичных регистраций автомобилей Volkswagen составила 62%.

На второй позиции – Renault c результатом 888 б/у авто. Это на 31% больше, чем реализация новых "Рено" в Украине в том же месяце. Автомобили с пробегом марки Skoda получили 592 украинских регистрационных документа, что на 54% больше, чем новые шкодовские авто.

Подержанные автомобили Ford были зарегистрированы в количестве 485 шт. – две трети от общего количества апрельских продаж "Форда" в Украине. Замыкает пятерку лидеров Opel. Предпочтение возрастным "Опелям" отдали 349 украинцев против 16, которые выбрали новые машины этой марки.

Как сообщалось, гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко прогнозирует на 2018 год рост спроса на бюджетные модели авто, причем всех марок.