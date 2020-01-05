Украинцы активно покупают новые авто: итоги года

В 2019 году на учет в Украине было поставлено почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей, причем 9200 из них – в декабре, а 8565 – в ноябре. Таким образом, рынок новых автомобилей за год вырос на 8%, подсчитали аналитики Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".
"Начался 2019 год с очень низкого старта, первые два месяца регистрации новых легковых машин отставали от своих показателей годичной давности (на 21% и 2% соответственно). <...> Однако весной динамика регистраций вышла на положительные значения. В целом за три весенних месяца 2019 года рынок вырос на 3% к аналогичному периоду предыдущего года. Несмотря на небольшое проседание июньского показателя, годовой спрос на новые авто в 2019 году также вырос, но уже на 9%. Осенью положительный тренд уже не менялся – осенний рынок вырос на целых 16%, обеспечив тем самым гарантированный рост по итогам года. Но все же рекордный рост рынка произошел в последний месяц года. Декабрьский показатель увеличился на 31%", - рассказали аналитики.
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Они добавили, что по итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто Украины уверенно заняла Renault, а самым востребованным автомобилем года стал KIA Sportage.
Лидеры авторынка 2019 года по маркам:
- Renault – 14 603 шт.
- Toyota – 12 570 шт.
- KIA – 7586 шт.
- Skoda – 6231 шт.
- Nissan – 5333 шт.
- Hyundai – 5099 шт.
- Volkswagen – 4675 шт.
- Suzuki – 2614 шт.
- Mazda – 2483 шт.
- Peugeot – 2366 шт.
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