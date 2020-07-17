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Украинцы будут сдавать экзамены на права по-новому: что изменилось

17 июля, 13:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Для инспекторов и будущих водителей установили четкие временные рамки

Пока Верховная Рада решает судьбу автошкол, с сегодняшнего дня, 17 июля, в Украине вступили в силу новые правила получения водительских прав. Изменения предусмотрены двумя инструкциями Министерства внутренних дел (МВД), которые касаются порядка проведения экзаменов для будущих водителей.

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"Отныне подтвердить навыки управления стало проще", – говорится в сообщении МВД.

Ведомство также перечислило основные новшества. В частности, установлена четкая продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена:

  • на площадке – не менее 10 мин;
  • на дороге – не менее 20 мин;
  • в целом – не более часа.

Официально разрешено отклоняться от маршрута проведения практического экзамена, если на нем невозможно движение из-за пробок, ремонта дороги, ДТП и т.д.

"Фото-, видеофиксация происходит с начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения. <...> Экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное", - добавили в МВД.

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Результаты экзаменов можно обжаловать в течение десяти рабочих дней.

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Также при сдаче экзамена на более высокую категорию прав теперь можно получить право на вождение транспортных средств более низких категорий.

"При получении прав категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. В случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории", - уточнили в МВД.

Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления – до трех месяцев.

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Как сообщалось, прошлые изменения правил получения водительских прав произошли осенью 2019 года. Тогда, среди прочего, разрешили фото- и видеофиксацию экзаменов, а также изменили правила аккредитации автошкол.

Напомним, ранее в Украине запустили электронное удостоверение водителя. Такую функцию уже подключило правительственное приложение "Дія":

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МВД права экзамены водительские права экзамен на права видеофиксация

Источник: Сегодня

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