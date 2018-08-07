Украинцы купили рекордно много подержанных иномарок: названы ТОП-5 моделей

Сегодня, 09:10

Доля импортированных б/у машин на первычном рынке уже превысила половину

Украинцы купили рекордно много подержанных иномарок: названы ТОП-5 моделей
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Первую регистрацию в Украине в июле прошли бывших в эксплуатации 9,8 тыс. автомобилей. Это на 88% больше, чем было в июле-2017. 

Всего в стране зарегистрировали 16,5 тыс. легковых автомобилей. Таким образом, доля импортированных б/у машин на первичном рынке превысила 59%. Впрочем, также украинцы вновь начали активно покупать новые авто.

Всего с начала года украинские номера получили 51,6 тыс. легковых авто с пробегом, ввезенных из других стран, что на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их доля на первичном рынке составила 53%.

ТОП-5 моделей

Наиболее популярной среди ввезенных б/у авто была марка Volkswagen – за месяц на учет поставлены 1,57 тыс. штук – в 3,6 раза больше количества реализованных в июле новых автомобилей той же марки.

На втором месте — Renault: 1,4 тыс. подержанных автомобилей. Это почти вдвое больше объема реализации новых.

Третье место у Skoda – 951 авто с пробегом. Такой показатель на 89% превзошел количество первичных регистраций автомобилей марки Skoda в том же месяце.

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Четвертую строчку рейтинга занимает Ford – 626 авто, что в два раза больше июльского объема реализации новых легковых автомобилей этой марки. 

Замыкает пятерку лидеров месяца Nissan – 519 б/у автомобилей (на 12% больше, чем новых авто этой марки).

Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-5 лучших авто 2018 года. При выведении итоговых данных специалисты учитывали несколько параметров: надежность, безопасность, степень управляемости. Общий перечень разделили на пять категорий, в каждой из которых определили лидера.
авто, Volkswagen, skoda, б/у, Ford, продажи, Nissan, renault

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Источник:

УкрАвтопром

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