Украинцы массово пренебрегают ремнями безопасности

Эксперты советуют повысить штрафы и усилить контроль

В Украине хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень безопасности, ведь большинство водителей и пассажиров пренебрегают этим правилом. А ведь ремень – порой единственное средство, которое поможет не покалечиться и даже выжить в страшной аварии. "Сегодня" решили выяснить, почему украинцы не пристегиваются и как с этим собираются бороться активисты и власть.

Виталий Стельмах на всю жизнь запомнит день, в который по дороге на работу попал в аварию.

"Был очень мощный удар. Ремень безопасности зафиксировался и зафиксировал меня, даже остался след на теле. Если бы не было ремня, я просто выбил бы лобовое стекло", – вспоминает Виталий.



Ремни безопасности могли бы сохранить в подобных авариях сотни жизней. Но по статистике почти 80% водителей в Украине никогда не пристегиваются. Говорят, что пристегиваться лень, что это мешает быстро выйти из машины, и что пристегиваться на низкой скорости якобы "необязательно".

Тем временем на дорогах Украины появились билборды с фото-сравнением следа от ремня безопасности и следа от вскрытия патологоанатома. Таким образом водителей пытаются предостеречь от пренебрежения элементарными правилами безопасности.

Ремень безопасности вдвое уменьшает риск погибнуть при лобовом столкновении. Кроме того, если автомобиль перевернется, ремень удержит человека в кресле и обезопасит от получения тяжелых травм. Покалечиться легко и не пристегнутым пассажирам на заднем сидении. А если удар при аварии оказался очень сильным, наружу выкинет вообще всех, кто был в салоне.

Но "привязать" украинцев к автокреслам с помощью закона почти невозможно.

"В первую очередь, конечно, маленький штраф – 51 гривня. Во‑вторых, полицейским не хватает инструментов, чтобы привлекать водителей за не пристегнутый ремень", – говорит эксперт по публичной безопасности Алексей Павловский.

Например, в Европе не пристегнутый ремень обойдется и пассажиру, и водителю в сотню евро.

В прошлом году в Украине предложили увеличить штраф в 17 раз – до 850 гривен, но эту инициативу законодатели провалили. Теперь пробуют утвердить менее суровое наказание – в 510 гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы массово пренебрегают ремнями безопасности". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"