Украинцы пересаживаются на электромобили "секонд-хенд"

За два месяца 2018 года в Украине зарегистрировано 482 электромобиля. Таким образом, спрос на электрокары вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60%.

Рост произошел за счет импорта б/у электромобилей – их первичные регистрации в Украине увеличились на 82%. В то же время спрос на новые электромобили снизился на 19%.

Лидером рынка электрокаров осталась модель Nissan Leaf. С января по февраль украинскую "прописку" получили 346 автомобилей этой модели, что на 32% больше, чем годом ранее. При этом основную массу (96%) в этом количестве составили машины, бывшие в эксплуатации.

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С разрывом на 316 автомобилей от лидера на втором месте BMW i3. Эту модель выбрали 30 автомобилистов, что в 6 раз больше по сравнению с результатом первых двух месяцев прошлого года. В структуре продаж этой модели доля новых авто составила 40%.

Замыкает тройку самых популярных электрокаров на украинском рынке Tesla Model S, выбор на этом авто остановили 20 человек, 14 из которых отдали предпочтение б/у машинам.

За отчетный период на рынке были модели электрокаров, которые пополнили украинский автопарк исключительно новыми автомобилями – Hyundai Ioniq (7 шт.), Tesla Model X (4 шт.) И Chevrolet Volt (2 шт.).

Напомним, с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбора. Льготный налоговый режим будет действовать год - до 31 декабря 2018 года. Эксперты ожидают, что рынок электромобилей, благодаря этим льготам, вырастет в два-три раза.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о том, как мир переходит на электромобили и когда Украина откается от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.