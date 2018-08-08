Украинцы скупают электрокары: названы самые популярные модели

Сегодня, 10:52

Активным спросом пользуются б/у-шные электромобили

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Украине в последнее время настоящий "бум" электромобилейПродажи автомобилей с электродвигателями в Украине в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 64% – до 2490 штук, сообщил "Укравтопром".

В ассоциации отмечают, что высокий спрос удовлетворялся в основном за счет импорта б/у электрокаров, доля которых в первичных регистрациях составила 84%.

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf - 1612 авто этой модели с января по июль получили украинскую "прописку".

Вторым по количеству первичных регистраций (с десятикратным отставанием от лидера) стал автомобиль BMW i3, предпочтение которому отдали 182 автомобилистов.

Tesla Model S выбрали 123 украинца – это третий результат на рынке электрокаров.

Также в десятку самых популярных электрокаров вошли: Mercedes-Benz B Electric Drive – 78 шт; Smart Fortwo – 69 шт.; Tesla Model X – 57 шт.; KIA Soul EV – 53 шт.; Volkswagen е-Golf – 52 шт.; Toyota RAV-4 EV – 46 шт.; Fiat 500е – 37 шт.

Напомним, с начала 2018 года в Украине можна растаможить электромобиль без уплаты налогов. Правительство освободило "зеленые" машины от НДС (16,8%) и акцизного сбора (109 евро). Льготы действую до конца года.

Как прогнозирует Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего, через 10 лет в Украине будет 700 тысяч электрокаров,
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