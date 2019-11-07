Украинцы скупают старые автомобили: названы топовые марки

Только за месяц в страну ввезли 27 тысяч б/у иномарок

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Объем продаж на первичном рынке Украины бывших в употреблении автомобилей, который формируется за счет импортных поставок, в январе-октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в четыре раза – до 349 тыс. авто. При этом в Украине в целом вырос спрос на новые легковые авто.

Как подсчитали эксперты ассоциации "Укравтопром", в октябре украинцы зарегистрировали 27 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что в 2,3 раза больше прошлогоднего октября.

Больше всего среди этих машин было автомобилей марки Volkswagen. В течение октября украинскую прописку получили сразу 4,4 тыс. старых авто этой марки.

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Второй по популярности была чешская Skoda, в активе которой 2,4 тыс. украинских регистрационных номеров. На третьем месте Ford – 2,3 тыс. автомобилей этой марки в октябре поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

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Также в ТОП-5 брендов ввозимых легковых автомобилей с пробегом попали: Renault – 2,2 тыс. шт. и Renault – 1,8 тыс. шт.

Как сообщалось, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 2342, который предусматривает растаможку т. н. евроблях по новой формуле. Законопроект предусматривает растаможку авто за 35% от его стоимости с учетом всех налогов

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