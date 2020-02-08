Украинцы скупают старые электрокары: ТОП-5 моделей

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Украина уже вошла в десятку стран мира с наибольшим развитием электротранспорта, и количество электрокаров в стране продолжает расти. Так, только в январе 2020 года украинцы купили 487 легковых электромобилей. Это на треть больше, чем в январе 2020 года, подсчитали аналитики Ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

Правда, в нашей стране по-прежнему предпочитают б/у электромобили.

"Рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+ 37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%)", – подчеркивают эксперты.

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Лидером на рынке электрокаров остается Nissan Leaf. В январе 216 таких электромобилей получили украинские номера. В ТОП-5 также пошли сразу три модели Tesla – Model S (58 шт.), Model 3 (41 шт.) и Model X – (34 шт.). На пятом месте – Chevrolet Bolt (32 шт.).

В тренде Курс доллара в Украине катится вниз

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Украина перейдет на электрокары до 2030 года. Ведь Верховная Рада готовит новый закон. "Зеленые" авто освободят от еще одного налога и упростят установку электрозарядок.

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