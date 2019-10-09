Украинцы скупают старые электрокары: ТОП-5 моделей сентября

Активнее всего в Украине прописываются легковые электромобили, но коммерческий сегмент тоже растет

Электромобили. В МинЖКХ хотят к 2030 году обустроить зарядками все парковки в стране / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Вместе с ростом импорта легковых автомобилей в Украинуувеличилось и количество регистраций электрокаров. Так, за девять месяцев 2019 года в Украину ввезено и зарегистрировано почти 5,5 тыс. электромобилей.

Как подсчитали эксперты ассоциации "Укравтопром", из этого числа подавляющее большинство (5081) составили именно лекговые электромобили. Однако по сравнению с прошлым годом спрос на коммерческую технику, которая работает исключительно на электротяге, вырос вдвое, а на легковые электромобили – на 42%.

"По-прежнему основную массу электромобилей, которые пополнили украинский автопарк, составила техника, которая уже была в эксплуатации. Секонд-хенд охватил 91% впервые зарегистрированных "зеленых" авто", - отметили в "Укравтопроме".

Реклама

.Наиболее ходовыми на рынке электромобилей оказались б/у машины в возрасте до пяти лет. На их долю пришлось более 52% регистраций. Около 39% составили авто возрастом пять и более лет, а новые автомобили не смогли дотянуть и до 9%.

В тренде Валютные качели: доллар упал в цене после резкого роста

ТОП-5 популярных моделей электромобилей:

Nissan Leaf. С начала года почти 2,5 тыс. украинцев стали владельцами автомобилей этой модели. Tesla Model S. В активе – 435 украинских номеров за девять месяцев. BMW i3. 276 регистраций. Volkswagen е-Golf. 238 регистраций. Fiat 500e. 225 регистраций.

В части коммерческих электромобилей лучший результат оказался у Renault Kangoo Z.E. – 363 авто, или более 90% продаж в этом сегменте автомобильного рынка.

Напомним, также стало известно, что в Украине в целом вырос спрос на коммерческие авто – сентябре украинцы начали активнее покупать новые грузовые и спецмашины.

Новости "Сегодня" также сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама