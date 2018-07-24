Украинцы "спустили" на новые иномарки миллиард долларов за полгода

Вчера, 12:28

Сама Украина экспортировала легковых автомобилей всего на 3,9 млн долларов

Украинцы "спустили" на новые иномарки миллиард долларов за полгода
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Импорт легковых автомобилей в Украину за первые полгода 2018 года превысил 985 млн долларов в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы Украины. 

Активнее всего "легковушки" Украина закупала в Японии – на общую сумму 171,5 млн.

Второе место по объему импорта в денежном выражении заняла Германия – 163,4 млн долларов. Замыкают тройку лидеров США, которые поставили на украинский рынок легковых автомобилей на 138,6 млн долларов.

При этом сама Украина экспортировала легковых автомобилей всего на 3,9 млн долларов. Украинские автомобили больше всего покупали Канада, США и Турция.

Ранее сообщалось, что производство авто в Украине за год рухнуло на 40%. При этом объем выпуска автотранспорта в 90 раз ниже результата 10-летней давности. С начала 2018 года статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке автомобилей Skoda на заводе "Еврокар"

О том, чем являются "евробляхи" – недорогими машинам для украинцев или металлоломом на дорогах – узнавайте из спецрепортажа "Сегодня":
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Источник:

"Сегодня"

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