Украинцы стали активнее покупать авто для бизнеса: ТОП-10 марок

Фото: renault.ua / Renault-Украина

Сегмент коммерческих авто, к которому относятся грузовики и микроавтобусы, упал по итогам 2019 года. Однако в январе 2020 года рынок вновь показал повышение спроса на такие автомобили. Так, за первый месяц 2020 года было реализовано 850 таких машин, что на 4% больше, чем в январе 2019 года, подсчитали аналитики Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"За месяц парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 149 авто французской марки Renault и это был лучший результат на рынке, даже несмотря на то, что регистрации новых коммерческих Renault в Украине снизились на 13% относительно января 2019 года", - отметили специалисты.

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В то же время Fiat смог увеличить реализацию своих коммерческих автомобилей почти на треть, до 140 новых машин, и вплотную приблизиться к лидеру рынка. Третий результат у Peugeot – 90 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлогодним январем регистрации новых Peugeot выросли в 2,7 раза.

На четвертом месте Ford, регистрации коммерческих автомобилей которого добавили 45% к результату годичной давности и составили 84 шт. Замыкает ТОП-5 январского рынке новых коммерческих авто белорусский МАЗ, в зачете которого 73 украинских регистрационных номера (-5% к январю 2019 года).

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Напомним, также с января в Украине по-новому рассчитывается сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию авто. Изменения связаны с повышением прожиточного минимума.

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