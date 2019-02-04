Украинцы теряют интерес к новым авто: продажи резко упали
Украинский рынок авто "захватили" б/у машины
В январе 2019 года спрос на новые автомобили в Украине упал на 21% по сравнению с январем 2018 года. Об этом сообщили аналитики ассоциации "Укравтопром". По их данным, за первый месяц 2019 года регистрацию в Украине получили 5200 новых авто.
"Снижение интереса потребителей к новым автомобилям связано, прежде всего, с либерализацией импорта подержанной техники и льготной легализацией машин на еврономерах, совокупная доля которых в первичных регистрациях легковых авто к концу прошлого года достигла 75%", — говорится в сообщении.
Лучший результат на украинском рынке новых авто в первый месяц 2019 года продемонстрировала марка Renault. В январе было продано 804 авто этой марки, что на 37% больше относительно января 2018 года.
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Второй по популярности стала марка Toyota с результатом 632 зарегистрированных авто. От своего показателя годовой давности Toyota отстала на треть.
Третье место в рейтинге марок у Nissan — 427 новых авто, что на 4% меньше, чем годом ранее. На четвертой позиции KIA, которая улучшила свой прошлогодний показатель на четверть до 390 шт. Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 341 авто (-22%).
Напомним, за 2018 год украинцы приобрели 5,3 тысяч электромобилей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.
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