Украинцы теряют интерес к новым авто: продажи резко упали

Украинский рынок авто "захватили" б/у машины

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Украинцы теряют интерес к новым авто: продажи резко упали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7e3/4a3/5c57e34a3fae1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7e3/4a3/5c57e34a3fae1.jpg 2019-02-04T09:05:00+02:00 Авто Украинский рынок авто "захватили" б/у машины

В январе 2019 года спрос на новые автомобили в Украине упал на 21% по сравнению с январем 2018 года. Об этом сообщили аналитики ассоциации "Укравтопром". По их данным, за первый месяц 2019 года регистрацию в Украине получили 5200 новых авто.

"Снижение интереса потребителей к новым автомобилям связано, прежде всего, с либерализацией импорта подержанной техники и льготной легализацией машин на еврономерах, совокупная доля которых в первичных регистрациях легковых авто к концу прошлого года достигла 75%", — говорится в сообщении.

Лучший результат на украинском рынке новых авто в первый месяц 2019 года продемонстрировала марка Renault. В январе было продано 804 авто этой марки, что на 37% больше относительно января 2018 года.

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Второй по популярности стала марка Toyota с результатом 632 зарегистрированных авто. От своего показателя годовой давности Toyota отстала на треть.

Третье место в рейтинге марок у Nissan — 427 новых авто, что на 4% меньше, чем годом ранее. На четвертой позиции KIA, которая улучшила свой прошлогодний показатель на четверть до 390 шт. Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 341 авто (-22%).

Напомним, за 2018 год украинцы приобрели 5,3 тысяч электромобилей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

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