Украинцы заинтересовались покупкой грузовиков и микроавтобусов

Украинцы стали активно скупать автомобили. И речь идет не только о "легковушка" – продажи новых коммерческих авто в январе-апреле 2018 года выросли почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Количество проданных автомобилей коммерческого класса за эти месяцы в 2018 году составило 4060 ед.

При этом в апреле реализовано 1187 автомобилей – на 30% больше, чем в апреле-2017, и почти на 20% больше показателя марта 2017 года.

Как известно, к категории коммерческих авто принято относить легкие грузовики полной массой до 3,5 тонн и микроавтобусы вместимостью до 16-17 пассажиров.

Лидером апрельского рынка стал Citroen, продажи которого выросли в 8,6 раза по сравнению с апрелем прошлого года и на 65% по сравнению с мартом текущего – до 223 ед. Еще одна французская марка – Renault -стала второй по объему продаж коммерческой техники, увеличив продажи на 12% к апрелю-2017 до 191 ед.

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Третье место у авто марки Ford – 161 регистрация (в 2,2 раза больше), на четвертом месте Fiat с падением продаж к апрелю прошлого года на 10% – до 97 ед. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, в активе которого 76 реализованных автомобилей ("плюс" 65%).

Как сообщалось, гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко прогнозирует на 2018 год рост спроса на бюджетные модели авто, причем всех марок.