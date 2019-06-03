Украинские водители бойкотируют заправки: покупают все меньше бензина и все больше автогаза

При этом "дизеля" в Украине продается вдвое больше, чем других видов нефтепродуктов, вместе взятых

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинские водители все больше экономят на бензине, об этом говорят данные Госслужбы статистики. Главные причины — дороговизна и наличие альтернативного топлива, прежде дешевого LPG-газа (сжиженного). Эксперты рынка нефтепродуктов прогнозируют, что эта тенденция будет продолжаться, хотя полного отказа от автомобилей с бензиновыми двигателями пока не ожидают.

Цифры

По данным Госстатистики, в апреле все водители страны (а по нашим дорогам ездит около 10 млн автомобилей) заправили 139,8 тыс. тонн бензина, из них почти 70% (96,6 тыс. тонн) пришлось на долю автолюбителей. Также они купили в розницу 86% (72,8 тыс. тонн) из 84,9 тыс. тонн LPG-газа. А вот по дизтопливу — большой перевес в сторону коммерческого транспорта: из общего объема продаж в 467,2 тыс. тонн на личный транспорт приходится менее 17% (хотя это целых 78,9 тыс. тонн, что больше, чем продажи автогаза). По словам экспертов, причина того, что "дизеля" у нас в итоге продается вдвое больше, чем других видов нефтепродуктов, вместе взятых, легко объяснима: на солярке работают тепловозы, сельхозтехника и фуры-дальнобойки. В личное пользование покупают дизельные автомобили те, кто хочет сэкономить и не боится зимних сложностей с использованием этого топлива (нужна зимняя марка ДТ), так как дизельные моторы менее прожорливы, чем бензиновые, а переводить их на автогаз сложно, дорого и экономически маловыгодно.

Модернизация

Конкуренция в последние шесть лет идет между бензином и LPG-газом, и газ "наступает". Так, в апреле 2013 года все водители страны заправили 322 тыс. т бензина (в 2,3 раза больше, чем сейчас). Тогда цена литра А-95 была 11,15 грн, сейчас — 30,34 грн (данные консалтинговой группы "А-95"), или в 2,7 раза больше. Автогаз в 2013 г. стоил в среднем 6,5 грн/л, сейчас — 13,57 грн/л (в 2,1 раза больше). Поэтому, чтобы сэкономить, украинцы стали активно устанавливать на свои автомобили газобаллонное оборудование (цена 250—400 евро в зависимости от качества ГБО), сейчас примерно каждый четвертый легковой автомобиль ездит на газе. Если проезжать в месяц не менее 10 тыс. км, затраты окупаются примерно за 1,5 года.

Мнение экспертов

Эксперты подтверждают, что все больше личного автотранспорта его владельцы переводят на газ. Анализ данных консалтинговой группы "А-95" показывает, что рынок продаж LPG-газа, начиная с 2013 г., в среднем рос на 8—10%, а за два года — 2015-й и 2016-й (когда подорожал доллар) — темпы роста были соответственно 15% и 30%, затем снова опустились до 10%.

"Безусловно, это выгодно, такая тенденция наблюдается с 2008 года, — говорит директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. — Уже 10 лет постепенно нарастает объем реализации сжиженного газа и увеличивается количество переоборудованных автомобилей".

Но эксперт не прогнозирует поголовного перехода бензиновых авто на газ. По его словам, есть как принципиальные противники этого топлива, так и те, кто ездит немного, 1,5—2 тыс. км в год, поэтому срок окупаемости ГБО для них растянется на десятилетие. Это, например, селяне, использующие авто как "рабочую лошадку" при сельхозработах, а также для поездок за покупками и по делам в ближайший райцентр.

Ток вам в помощь

Альтернативой традиционным авто становятся электромобили. В Украине пик продаж пришелся на 2018 год — 5,3 тыс. таких машин, или вдвое больше, чем в 2017-м. По даным главного сервис-центра МВД, всего их на учете около 10 тыс., в основном это авто с пробегом, так как они дешевле новых, цена которых стартует от $12 тыс. По словам автоэксперта Олега Назаренко, настороженность покупателей по отношению к новинке сменилась уверенностью, что их деньги не пропадут (на самую дорогую часть машины — аккумулятор — гарантия до 8 лет), а также расширением сети электрозаправок. Проезд одного км, если заряжать на медленной зарядке, обойдется в 15—20 коп, на быстрой — в 60—80 коп. (на газе — от 1,2 грн/км, на бензине — от 2,5 грн/км). Электроавто удобны для поездок прежде всего по городу, так как пробег без зарядки у них небольшой — в среднем 150 км.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в Украине активизировались автоворы и как защитить машину. Злоумышленники похищают вещи даже тогда, когда водитель находится в автомобиле.

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