Украинские водители из-за карантина переходят на электронные страховки

В Моторно-транспортном бюро подсчитали, сколько человек оформили ОСАГО в электронной форме

Количество заключенных в Украине договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в электронной форме в январе-июне 2020 года составило более 1,3 млн штук. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ)

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По данным бюро, сумма страховых премий по таким договорам выросла в 3,9 раза – до 1,12 млрд грн. При этом во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом количество электронных полисов ОСАГО увеличилось на 42% – до почти 780 тыс. штук.

Общее количество электронных договоров, заключенных с начала работы системы электронных полисов в феврале 2018 года, достигло отметки в 2,7 млн штук, а сумма премий по ним составила почти 2,2 млрд грн. ТОП-20 страховщиков составляют 86% от общего количества заключенных электронных полисов в первом полугодии.

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Гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко считает, что ситуация с коронавирусом мотивировала еще больше сфокусироваться на внедрении диджитальных инноваций.

"Электронные сервисы, которые работают в ОСАГО, сыграли особую роль во время карантина, когда украинцы почувствовали, что от возможности удаленно заключить договор или оформить ДТП напрямую зависит безопасность и здоровье их и окружающих <...> Рассматриваем возможность постепенного введения удаленного урегулирования страховых событий в ОСАГО", – сказал Шевченко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как обстояли дела на страховом рынке во время карантина и украинцы страховали чаще всего.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как украинцам предлагают застраховаться от COVID-19:

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