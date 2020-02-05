Украинские водители теперь могут восстановить права онлайн

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Начавший работу в 2019 году электронный кабинет водителя обзавелся новой услугой. С сегодняшнего дня, 5 февраля, украинцы могут в онлайне заказать замену водительского удостоверения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Так, украинские водители смогут не выходя из дома обменять удостоверение и заново получить его после потери или кражи.

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"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн-заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронной кабинета водителя – с помощью квалифицированной электронной подписи, которую удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-ID и Mobile-ID", – рассказал глава МВД Арсен Аваков.

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На днях Министерство цифровой информации запустило еще одну услугу в электронном кабинете водителя. Сервис дает автомобилистам возможность назначать лицо, которое на законных основаниях пользуется авто, но при этом не является его владельцем.

Кроме того, авто теперь можно декларировать онлайн самостоятельно. Для того чтобы подать декларацию, следует завести личный кабинет в специальном разделе на едином государственном информационном веб-портале "Единое окно для международной торговли".

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