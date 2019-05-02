Украинские заправки снова повысили цены на бензин и дизель

За длинные выходные суммы на стелах прибавили до гривни

Фото: Данил Павлов, Сегодня

За длинные пасхальные выходные 27 апреля – 2 мая стоимость бензина и дизельного топлива (ДТ) на автозаправках в Украине выросла на 0,5-1 грн/л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, занимающаяся ценовым мониторингом рынка нефтепродуктов.

Таким образом, по состоянию на 2 мая средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до:

А-92 – 29,02 грн/л;

А-95 – 30,14 грн/л;

А-95 Премиум – 31,15 грн/л;

ДТ – 29,65 грн/л;

ДТ Премиум – 30,64 грн/л.

Напомним, ранее на фоне проблем с поставками из Беларуси, а также санкций со стороны РФ оптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине выросли, что, по мнению экспертов, не имеет оснований, поскольку дефицита дизеля нет.

При этом директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии "Сегодня" подчеркнул, что кризис с российской нефтью показал: Украина должна работать в трех направлениях. В частности:

развивать нефтеперерабатывающую отрасль;

стимулировать импорт с моря;

создать в стране запасы нефтепродуктов.

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