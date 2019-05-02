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Украинские заправки снова повысили цены на бензин и дизель

2 мая, 15:26

За длинные выходные суммы на стелах прибавили до гривни

Фото: Данил Павлов, Сегодня

За длинные пасхальные выходные 27 апреля – 2 мая стоимость бензина и дизельного топлива (ДТ) на автозаправках в Украине выросла на 0,5-1 грн/л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, занимающаяся ценовым мониторингом рынка нефтепродуктов.

Таким образом, по состоянию на 2 мая средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до:

  • А-92 – 29,02 грн/л;
  • А-95 – 30,14 грн/л; 
  • А-95 Премиум – 31,15 грн/л; 
  • ДТ – 29,65 грн/л; 
  • ДТ Премиум – 30,64 грн/л.

Напомним, ранее на фоне проблем с поставками из Беларуси, а также санкций со стороны РФ оптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине выросли, что, по мнению экспертов, не имеет оснований, поскольку дефицита дизеля нет.


При этом директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии "Сегодня" подчеркнул, что кризис с российской нефтью показал: Украина должна работать в трех направлениях. В частности:

  • развивать нефтеперерабатывающую отрасль;
  • стимулировать импорт с моря;
  • создать в стране запасы нефтепродуктов.

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Тег бензин, топливо, дизель, цены на бензин, дизтопливо

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Источник:

"НефтеРынок"

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