Украинские заправки "взвинтили" цены на автогаз
Топливо продолжает дорожать с приходом весны
С приходом весны цены на автогаз в Украине пошли вверх. За минувшие выходные – 23-24 марта - нефтетрейдеры повысили цены на сжиженный газ еще на 20-60 копеек за литр.
Как сообщает консалтинговая компания UPECO, по состоянию на понедельник, 25 марта, средние цены на автогаз выросли до 11,82 грн/литр. Для сравнения, 12 марта средняя стоимость литра автогаза составляла 10,88 грн.
При этом в некоторых сетях АЗС в Киеве цены повысились уже до 12,38-12,39 грн/л. Это самый высокая планка. В наиболее "экономных" сетях стоимость литра газа составляет 11,35-11,99 грн, свидетельствуют данные мониторинга.
Ранее "Сегодня" рассказывали о том, какими будут цены на бензин перед выборами. Эксперты предупреждают, что с потеплением на дороги Украины выезжает все больше транспорта, рынок начинает оживать, а вместе с этим увеличится спрос горючее. Таким образом, цены на топливо растут.
Также мы узнавали хватит ли путешественникам-исследователям бака нашего "среднестатистического" бензина, чтобы из Киева доехать до Польши:
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