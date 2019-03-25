Украинские заправки "взвинтили" цены на автогаз

Топливо продолжает дорожать с приходом весны

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Украинские заправки "взвинтили" цены на автогаз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/63d/edf/5c763dedf02b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/63d/edf/5c763dedf02b4.jpg 2019-03-25T18:41:38+02:00 Авто Топливо продолжает дорожать с приходом весны

С приходом весны цены на автогаз в Украине пошли вверх. За минувшие выходные – 23-24 марта - нефтетрейдеры повысили цены на сжиженный газ еще на 20-60 копеек за литр.

Как сообщает консалтинговая компания UPECO, по состоянию на понедельник, 25 марта, средние цены на автогаз выросли до 11,82 грн/литр. Для сравнения, 12 марта средняя стоимость литра автогаза составляла 10,88 грн.

При этом в некоторых сетях АЗС в Киеве цены повысились уже до 12,38-12,39 грн/л. Это самый высокая планка. В наиболее "экономных" сетях стоимость литра газа составляет 11,35-11,99 грн, свидетельствуют данные мониторинга.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, какими будут цены на бензин перед выборами. Эксперты предупреждают, что с потеплением на дороги Украины выезжает все больше транспорта, рынок начинает оживать, а вместе с этим увеличится спрос горючее. Таким образом, цены на топливо растут.

Также мы узнавали хватит ли путешественникам-исследователям бака нашего "среднестатистического" бензина, чтобы из Киева доехать до Польши:

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