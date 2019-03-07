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Украинский автопром падает: появились новые цифры

Сегодня, 13:30

Производство автомобилей в Украине по итогам февраля сократилось на 56%

Автомобиль Skoda. Фото: skoda-auto.ua
Автомобиль Skoda. Фото: skoda-auto.ua.
Украинский автопром падает: появились новые цифры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0fe/d30/5c80fed30cbb8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0fe/d30/5c80fed30cbb8.jpg Авто Производство автомобилей в Украине по итогам февраля сократилось на 56%

Число автотранспортных средств, выпущенных украинскими заводами в феврале, составило 314 единиц. Об этом сегодня сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины, сославшись на предварительные данные.

"Таким образом, от своего февральского результата годичной давности украинский автопром отстал на 56%. Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем в 2,5 раза относительно февраля 2018 года", – сказано в сообщении.

По данным "Укравтопрома", производство грузовых автомобилей составило всего пять единиц, что в семь раз меньше, чем годом ранее.

Производство автобусов сократилось на 11%, до 71 единицы.

"Всего с начала года в Украине было изготовлено 1207 единиц автотранспортных средств или на 7% меньше, чем за первые два месяца прошлого года. Легковых автомобилей – 1066 шт. (-2%); коммерческих – 10 шт. (-85%); автобусов – 131 шт. (-6%)", – сказано в сообщении.

Ранее специалисты отмечали, что в Украину ввозят больше б/у авто, чем новых из-за более низкой цены. Сказался на статистике и льготный период растаможки машин на иностранной регистрации. При этом совокупная доля б/у машин в первичных регистрациях легковых авто к концу 2018 года достигла 75%.

По данным "Укравтопрома", автомобильный парк Украины с начала 2019 года пополнили 11 тысяч новых легковых авто. Это на 12% меньше, чем за первые два месяца 2018 года. 

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Тег авто, автомобили, промышленное производство , укравтопром

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