Украинский автопром рухнул на 57%

За месяц собрали только 221 машину, а производитель "легковушек" по-прежнему один на всю страну

В июле 2018 года по сравнению с тем же месяцем 2017 года производство автомобилей в Украине упало на 57%. Отрицательная динамика зафиксирована также и по отношению к июньскому показателю 2018 года – "минус" 7%. Для сравнения в июне-2018 к июню-2017 украинский автопром рухнул на 40%, то есть ситуация продолжает ухудшаться. Такие данные предоставила ассоциация "Укравтопром".

Всего в июле 2018 года была выпущена 221 единица автотранспорта.

"Формирование такого негативного тренда произошло вследствие резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" – единственного работающего в этом году предприятия легкового сегмента отечественного автопрома. За месяц в Соломоново было собрано всего 150 автомобилей, что в два раза меньше чем годом ранее и почти в четыре раза меньше его июньского объема выпуска", – отмечают аналитики.

При этом в июле-2018 украинцы купили рекордно много подержанных иномарок.

Производство грузовых автомобилей в июле-2018 составило всего пять единиц. Это в 10 раз меньше результата годичной давности. Однако в статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

Производители автобусов за месяц выпустили 66 машин, что на восемь штук больше чем в июле 2017 года и в тоже время на 11 штук меньше июньского отчета.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 4074 автотранспортных средств или на 1,4% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперты назвали ТОП-5 лучших авто 2018 года. При выведении итоговых данных специалисты учитывали несколько параметров: надежность, безопасность, степень управляемости. Общий перечень разделили на пять категорий, в каждой из которых определили лидера.