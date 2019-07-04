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Украинцы скупают электромобили: спрос на "заряженные" авто стремительно растет

4 июля, 16:38

Большую часть электрокаров покупают в личных целях, но коммерческий сегмент тоже развивается

Фото: Pixabay

Пока Норвегия бьет новые рекорды по популярности электромобилей, Украина тоже старается не отставать. Спрос на "заряженные" авто в нашей стране за первое полугодие 2019 года повысился на 58% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом сообщили аналитики ассоциации "Укравтопром".

По их данным, за шесть месяцев в Украине зарегистрировали 3 185 автомобилей с электрическими двигателями.

Большую часть из них - 2 964 электрокара – украинцы купили для личный целей, но 221 электромобиль зарегистрировали компании для коммерческого использования, которое активно развивается в Украине.

91% зарегистрированных в Украине в 2019 году электромобилей ранее были в эксплуатации.

А лидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf. С января по июнь 1550 автомобилей этой модели получили украинские номера. На втором месте – Tesla Model S (253 регистраций), на третьем – BMW i3 (189 авто). Четвертый по популярности – FIAT 500e, который выбрали 135 украинцев, замыкает пятерку Renault Zoe – 134 шт.

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Стоит также отметить, что в Украине наблюдается дефицит скоростных зарядных станций для электромобилей.

"В Украине на 11 тысяч электромобилей сейчас приходится около тысячи зарядных станций. Но большинство зарядных станций в Украине медленные, зарядка на них измеряется часами. Кроме того, зарядные станции распределены по Украине неравномерно и в большей степени в крупных городах. Скоростных зарядок мощностью 50 кВт пока всего несколько десятков. Например, 10 скоростных зарядных станций мощностью 50 кВт используются в сети STRUM, в строительство которых компания ДТЭК инвестировала 15,5 млн грн. Скоростные станции позволяют зарядить батарею автомобиля за 15 минут на 70 км пробега", – рассказал сайту "Сегодня" руководитель сети скоростных электрозарядных станций STRUM Игорь Ковалев.

К слову, с июля-2019 в странах Евросоюза действуют новые правила относительно электрокаров. Согласно им машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания:


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Тег авто, спрос, автомобили, электрокары, электромобили

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Источники:

Сегодня , УкрАвтопром

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