Уникальный суперкар 30-х годов, принадлежащий актеру, продали по цене самолета

Всего выпустили лишь два Duesenberg SSJ для голливудских звезд Гари Купера и Кларка Гейбла

В Калифорнии с аукциона Gooding & Co продали редкий родстер Duesenberg SSJ 1935 года. Суперкар ушел с молотка за 22 миллиона долларов, то есть это самый дорогой американский авто всех времен. За такие деньги можно купить бизнес-джет.

Duesenberg SSJ можно назвать Bugatti Chiron 30-х годов, ведь это самый мощный и самый быстрый серийный довоенный авто. Его компрессорная рядная восьмерка объемом 6,9 л имела по 4 клапана на цилиндр и выдавала 400 л. с.

С 3-ступенчатой механической КПП максимальная скорость достигала около 240-250 км/ч, а разгон до сотни занимал примерно 8 с. Для авто 30-х годов весом свыше двух тонн это отличные показатели.

Всего выпустили лишь два Duesenberg SSJ для голливудских звезд Гари Купера и Кларка Гейбла. Поговаривают, что актеры устраивали гонки между собой и разгоняли родстеры до предела прямо на улицах Лос-Анджелеса. Конкретно этот автомобиль принадлежал Куперу, а его пробег за 80 лет – всего 32 тыс. км.

Напомним, Bugatti представит особую версию гиперкара Chiron за пять млн евро. Все машины уже распроданы.

Ранее сообщалось, что актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов. Покупателем стал дилер по продаже люксовых машин Оби Океке. Гиперкар, пробег которого составляет 1600 километров, он купил для перепродажи.

Также мы писали, что нападающий "Реала" после победы над "Боруссией" в Лиге чемпионов Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль, стоимость которого оценивается в 3 миллиона долларов. Bugatti Chiron имеет двигатель с мощностью 1500 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды.