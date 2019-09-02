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"Урожайное" лето: украинцы стали чаще покупать новые легковушки

2 сентября, 20:31

В "Укравтопроме" назвали, какое авто стало бестселлером в августе

Фото: kia.net.ua

Фото: kia.net.ua

Вслед за ростом импорта легковых автомобилей в Украину в первом полугодии 2019 года, украинцы с июня по август приобрели и зарегистрировали 22,4 тыс. новых легковушек.

Лето-2019 стало самым "урожайным" после 2013 года, когда в Украине были зарегистрированы 55 тыс. новых авто. Об этом сегодня, 2 сентября, информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

По ее данным, в августе граждане зарегистрировали 8,3 тыс. новых легковых авто. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года спрос вырос на 12,5%.

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"Это самый лучший для внутреннего рынка результат за последние 19 месяцев… Бестселлером августа вновь стал автомобиль KIA Sportage, за него своими деньгами в этот раз проголосовали 711 покупателей", – добавили в ассоциации.

"Укравтопром" также назвал ТОП-10 автомобильных марок, зарегистрированных в стране в прошлом месяце:

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Фото: "Сегодня"
  1. Renault – 1422 шт. (реализация новых авто в Украине выросла на 44% по сравнению с августом-2018);
  2. Toyota – 1175 шт. (+20%);
  3. KIA – 817 шт. (+71%);
  4. Skoda – 601 шт. (+49%);
  5. Nissan – 472 шт. (-5%);
  6. Volkswagen – 453 шт. (+45%);
  7. Hyundai – 381 шт. (-16%);
  8. Mazda – 232 шт. (-26%);
  9. Audi – 219 шт. (+103%);
  10. Suzuki – 200 шт. (-28%).

Отмечается, что всего с начала года рынок новых легковых автомобилей достиг показателя в 54,6 тыс. шт., что на 2% больше, чем годом ранее.

Новости "Сегодня" писали, что в январе-июле 2019 года украинцы зарегистрировали 274,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

29 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Штрафные санкции вступили в силу 22 августа, но их предлагается отложить еще на 90 дней.

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авто автомобили укравтопром

Источник: УкрАвтопром

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