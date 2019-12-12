В Чехии бензин дешевле, чем на Закарпатье: названы цифры

В Украине цены на бензин снижаются незначительно, хотя все предпосылки для существенного удешевления есть

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Стоимость бензина 95 марки,о необходимости снижения цен на который недавно заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, на Закарпатье выше, чем в Праге. Об этом сообщило издание Мukachevo.net.

Так, на популярной в столице Чехии сети OMV 95 бензин можно приобрести по цене от 28 грн за литр.

Отметим, что цены на марку бензина А 95 на Закарпатье колеблются от 29 грн до 31,5 грн за литр.

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А текущий курс обмена UAH/CZK – 0.975

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине начали дешеветь нефтепродукты. Эксперты топливного рынка говорят, что причин, по которым бензин и дизтопливо, наконец-то, начали терять в цене, две: это длительное устойчивое укрепление гривни к доллару и вмешательство Антимонопольного комитета (АМКУ).

Напомним, Антимонопольный комитет Украины рекомендовал участникам рынка снизить розничные цены на бензин. Отмечается, что комитет в июне-ноябре провел анализ и установил, что средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%. Кроме того, курс доллара к гривне снизился почти 12%. Но при этом средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

Также новости "Сегодня" напоминают о важном новшестве для водителей. Недавно в Украине вступил в силу закон, согласно которому будут штрафовать за перевозку детей в автомобиле без автокресла:

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