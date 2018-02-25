В Черкассах прошли гонки на серийных авто (видео)
Среди десятков автомобилей в этом году впервые на старте "Запорожцы"
Лучшие водители Украины – любители скорости и адреналина собрались в Черкассах, чтобы посоревноваться в скорости и ловкости за первенство в ралли на серийных авто.
Среди десятков автомобилей в этом году впервые на старте "Запорожцы". ЗАЗ-968 производства советского автопрома до сих пор на ходу.
Водителям необходимо преодолеть все скоростные развороты и повороты, не сбить фишки и показать лучшее время. Сложностей добавляла скользкая трасса.
Приехали соревноваться как любители на серийных автомобилях, так и профессионалы. От части машин заводским остался только кузов. На старте было два девичьи экипажа. Продолжили соревнования на большой скоростной трассе в черкасском аэропорту. Раллийные гонки здесь продлятся два дня.
Ранее мы писали, что гоночная Skoda такси шокировала пассажиров.
А в сентябре в США гонщик врезался в толпу зрителей. Пострадало, по данным полиции, 11 человек. Шестеро травмированных были госпитализированы специальным транспортом, еще пятеро приехали в медучреждение собственным транспортом. По предварительной информации, водитель темного Porsche резко ускорился на выезде с автостоянки, водитель потерял контроль, и машина врезалась в людей.
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