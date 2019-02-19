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В ЕС объявили "войну" автомобильным выхлопам

Сегодня, 13:19

Европейские политики с трудом договорились о новых нормах для автобусов и грузовиков

Фото: Pixabay
В ЕС объявили "войну" автомобильным выхлопам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be6/508/5c6be6508b780.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be6/508/5c6be6508b780.jpg Авто Европейские политики с трудом договорились о новых нормах для автобусов и грузовиков

Представители Европарламента и всех стран Европейского Союза после длительных переговоров впервые согласовали допустимые нормы выброса углекислого газа для грузовых автомобилей и автобусов. Документ еще требует одобрения на пленарной сессии Европарламента и ратификации всеми государствами ЕС, однако эти шаги чаще всего являются формальными.

Так, к 2030 году средний размер выбросов CO2 тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 30% по сравнению с уровнем 2019 года. Этот ориентир будет пересматриваться в 2022 году, тогда же будет выстроена стратегия на период после 2030 года. Кроме того, согласована промежуточная цель – снижение выбросов углекислого газа к 2025 году на 15% по сравнению с уровнем 2019 года. 

"ЕС достиг огромного успеха, впервые предприняв меры по снижению выбросов CO2тяжелых автотранспортных средств", - заявил депутат Европарламента Бас Эйкхаут после семичасовых переговоров.

Участники переговоров поддержали предложение Еврокомиссии, опубликованное в мае 2018 года. При этом Европарламент в 2019 году предлагал более решительные изменения: сокращение выбросов на 20% к 2025 году и на 35% к 2030 году

Однако лоббисты, представляющие интересы автомобилестроительных компаний ЕС, утверждают, что даже более мягкий вариант законопроекта создаст существенные трудности для отрасли. Цели снижения выбросов COтребуют значительных усилий, и государствам Евросоюза следует предусмотреть необходимую инфраструктуру, говорится в заявлении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

"Сейчас мы можем лишь призывать государства-члены ЕС в экстренном порядке ускорить развертывание инфраструктуры, необходимой для подзарядки и заправки грузовиков на альтернативных видах топлива, которые придется продавать в огромных количествах, чтобы выполнить поставленные цели", – приводятся в сообщении слова генсека ACEA Эрика Йоннарта.

В обмен на уступки по ориентирам на период до 2030 года Европарламент добился введения с 2025 года обязательных минимумов продажи грузовых автомобилей и автобусов с нулевыми выбросами.

Напомним, ранее из-за дизельгейта в ЕС ужесточили экологические тесты для автомобилей

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Тег авто, ЕС, углекислый газ, нормы, выхлопы, CO2

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Источник:

Интерфакс-Украина

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