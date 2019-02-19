В ЕС объявили "войну" автомобильным выхлопам
Европейские политики с трудом договорились о новых нормах для автобусов и грузовиков
Представители Европарламента и всех стран Европейского Союза после длительных переговоров впервые согласовали допустимые нормы выброса углекислого газа для грузовых автомобилей и автобусов. Документ еще требует одобрения на пленарной сессии Европарламента и ратификации всеми государствами ЕС, однако эти шаги чаще всего являются формальными.
Так, к 2030 году средний размер выбросов CO2 тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 30% по сравнению с уровнем 2019 года. Этот ориентир будет пересматриваться в 2022 году, тогда же будет выстроена стратегия на период после 2030 года. Кроме того, согласована промежуточная цель – снижение выбросов углекислого газа к 2025 году на 15% по сравнению с уровнем 2019 года.
"ЕС достиг огромного успеха, впервые предприняв меры по снижению выбросов CO2тяжелых автотранспортных средств", - заявил депутат Европарламента Бас Эйкхаут после семичасовых переговоров.
Участники переговоров поддержали предложение Еврокомиссии, опубликованное в мае 2018 года. При этом Европарламент в 2019 году предлагал более решительные изменения: сокращение выбросов на 20% к 2025 году и на 35% к 2030 году.
Однако лоббисты, представляющие интересы автомобилестроительных компаний ЕС, утверждают, что даже более мягкий вариант законопроекта создаст существенные трудности для отрасли. Цели снижения выбросов CO2 требуют значительных усилий, и государствам Евросоюза следует предусмотреть необходимую инфраструктуру, говорится в заявлении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).
"Сейчас мы можем лишь призывать государства-члены ЕС в экстренном порядке ускорить развертывание инфраструктуры, необходимой для подзарядки и заправки грузовиков на альтернативных видах топлива, которые придется продавать в огромных количествах, чтобы выполнить поставленные цели", – приводятся в сообщении слова генсека ACEA Эрика Йоннарта.
В обмен на уступки по ориентирам на период до 2030 года Европарламент добился введения с 2025 года обязательных минимумов продажи грузовых автомобилей и автобусов с нулевыми выбросами.
Напомним, ранее из-за дизельгейта в ЕС ужесточили экологические тесты для автомобилей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В ЕС объявили "войну" автомобильным выхлопам". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Украине стали собирать больше автомобилей: производство выросло в полтора раза
"Легковушки" выпускает только один завод на всю страну
Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы – эксперты
Специалисты озвучили прогнозы на 5-10 лет вперед