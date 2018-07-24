В Эстонии начали собирать оригинальные электромобили

Вчера, 17:59

На рынке новинку можно ждать уже через несколько лет, но стоить такое авто будет недешево


Электромобили теперь производят и в Эстонии – причем трехколесные и в виде ретроавто. В них могут разместиться водитель и два пассажира, также есть багажное отделение.

На одной полной зарядке машина может преодолеть до трех сотен километров. В широком доступе электромобили появятся в середине 2020 года, а стоить будут около 34 тысячи долларов.

Как сообщалось, свои электромобили хочет выпускать и Турция. Ожидается, что проект в долгосрочной перспективе принесет Турции доходы на уровне 50 млрд евро. Изначально на реализацию будет выделено 3,2 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Infinity собирается выпускать полноценные электромобили и частично электрифицированные модели премиального бренда в рамках альянса Renault – Nissan – Mitsubishi.

Напомним, Украина с 2018 года освободила электромобили от налогов на ввоз: НДС – 16,8% и акцизного сбора – 109 евро. Остался только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%. Такой закон принял парламент в 2017 году.

Как известно, в 2017 году количество электромобилей в мире подскочило на 54% – примерно до 3,1 млн машин.
авто, Эстония, электрокары, электромобили

Вы сейчас просматриваете новость "В Эстонии начали собирать оригинальные электромобили". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Фото: Getty

СМИ объяснили, почему главный инженер Tesla покидает компанию

5 Июля, 06:25

Главной обязанностью Филда было упростить конструкцию электромобиля

Бизнес

Илон Маск и автомобиль Tesla. Фото: Getty

5000 машин в неделю: Tesla вышла на новый уровень производства Model 3

4 Июля, 06:15

Model 3 призвана стать первой массовой и бюджетной моделью Tesla, и Илон Маск надеется с ее помощью обойтись без внешнего капитала для компании
Загрузка...

Авто

Mercedes-Benz испытал свой первый электрокроссовер

20 Июня, 06:20

Кроссовер станет первой моделью из линейки электромобилей EQ

Авто

Renault ZOE. Фото производителя

Renault инвестирует более 1 млрд евро в производство электромобилей

18 Июня, 07:08

Производитель авто намерен сделать Францию центром передовых технологий для электромобилей
Загрузка...