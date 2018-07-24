В Эстонии начали собирать оригинальные электромобили

На рынке новинку можно ждать уже через несколько лет, но стоить такое авто будет недешево

Электромобили теперь производят и в Эстонии – причем трехколесные и в виде ретроавто. В них могут разместиться водитель и два пассажира, также есть багажное отделение.

На одной полной зарядке машина может преодолеть до трех сотен километров. В широком доступе электромобили появятся в середине 2020 года, а стоить будут около 34 тысячи долларов.

Как сообщалось, свои электромобили хочет выпускать и Турция. Ожидается, что проект в долгосрочной перспективе принесет Турции доходы на уровне 50 млрд евро. Изначально на реализацию будет выделено 3,2 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Infinity собирается выпускать полноценные электромобили и частично электрифицированные модели премиального бренда в рамках альянса Renault – Nissan – Mitsubishi.

Напомним, Украина с 2018 года освободила электромобили от налогов на ввоз: НДС – 16,8% и акцизного сбора – 109 евро. Остался только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%. Такой закон принял парламент в 2017 году.

Как известно, в 2017 году количество электромобилей в мире подскочило на 54% – примерно до 3,1 млн машин.