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В Харькове начали работу инспектора парковки

Сегодня, 16:39

Новая служба фиксирует нарушения пока только в центре города

В Харькове начали работу инспектора парковки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/57b/fe9/5c657bfe9d8fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/57b/fe9/5c657bfe9d8fb.jpg Авто Новая служба фиксирует нарушения пока только в центре города

В Харькове на парковках начали работать ревизоры — в городе заработала Инспекция по паркованию: на улицы города вышло шесть человек, а, согласно штатному расписанию, их должно быть 42. По словам начальника Инспекции Андрея Гаркушина, еще шестеро сотрудников проходят стажировку.

В обязанности инспектора входят фиксирование нарушений парковки с помощью фото и видео, привлечение к административной ответственности за неправильную стоянку, а также контроль размещения и работы площадок платной парковки.

Для фиксации нарушения инспектор оставит копию уведомления под дворником лобового стекла, а также выяснит имя владельца авто с помощью автоматизированной информационной системы и направит уведомление о штрафе по месту жительства.

"Если нарушитель заплатит штраф в течение 10 дней, то, согласно закону, может уплатить только половину. Если же ничего не заплатит в течение 30 дней – материалы админпроизводства направят в исполнительную службу для принудительного взыскания штрафа в полном объеме", — пояснил Гаркушин.

Ранее мы сообщали, что Киевский городской совет утвердил перечень улиц столицы, где будут работать муниципальные инспекторы и присматривать за соблюдением правил парковки.

Напомним, в центре Киева тротуары стали превращать в официальные парковки. Городские власти придумали новый способ упорядочить парковку в центре Киева. Чтобы водители не оставляли машины в крайних правых рядах на проезжей части, начали обустраивать специальные "карманы" — углубления в тротуарах.

Кроме того, в столице вступили в силу новые правила парковки. С августа 2017-го они обязывают водителей оплачивать эту услугу самостоятельно, например, через мобильный или паркоматы, а не давать деньги в руки парковщиков, как это было раньше.

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Тег Харьков, парковка, инспекция

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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