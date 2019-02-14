В Харькове начали работу инспектора парковки
Новая служба фиксирует нарушения пока только в центре города
В Харькове на парковках начали работать ревизоры — в городе заработала Инспекция по паркованию: на улицы города вышло шесть человек, а, согласно штатному расписанию, их должно быть 42. По словам начальника Инспекции Андрея Гаркушина, еще шестеро сотрудников проходят стажировку.
В обязанности инспектора входят фиксирование нарушений парковки с помощью фото и видео, привлечение к административной ответственности за неправильную стоянку, а также контроль размещения и работы площадок платной парковки.
Для фиксации нарушения инспектор оставит копию уведомления под дворником лобового стекла, а также выяснит имя владельца авто с помощью автоматизированной информационной системы и направит уведомление о штрафе по месту жительства.
"Если нарушитель заплатит штраф в течение 10 дней, то, согласно закону, может уплатить только половину. Если же ничего не заплатит в течение 30 дней – материалы админпроизводства направят в исполнительную службу для принудительного взыскания штрафа в полном объеме", — пояснил Гаркушин.
Ранее мы сообщали, что Киевский городской совет утвердил перечень улиц столицы, где будут работать муниципальные инспекторы и присматривать за соблюдением правил парковки.
Напомним, в центре Киева тротуары стали превращать в официальные парковки. Городские власти придумали новый способ упорядочить парковку в центре Киева. Чтобы водители не оставляли машины в крайних правых рядах на проезжей части, начали обустраивать специальные "карманы" — углубления в тротуарах.
Кроме того, в столице вступили в силу новые правила парковки. С августа 2017-го они обязывают водителей оплачивать эту услугу самостоятельно, например, через мобильный или паркоматы, а не давать деньги в руки парковщиков, как это было раньше.
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