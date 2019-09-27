В Кабмине озвучили простую формулу растаможки "евроблях"

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Украине необходимо ввести простую формулу растаможивания транспортных средств с иностранной регистрации. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Экономической правде".

Ранее Криклий входил в рабочую группу, которая занимается решением вопроса "евроблях", а основное требование организации "Авто Евро Сила" состояло в отмене возрастного коэффициента.

На вопрос, возможно ли выполнение такого требования, министр ответил: "Мы же Мининфраструктуры, а не Минфин. Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, – доллар, два или три с "кубика". Как вариант звучал – ввести коэффициент на марку, и все".

По его словам, в таком случае появится простая формула, и никогда не будет спекуляций.

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"Заказывают какие-то услуги оценщиков, те занижают стоимость, и начинается вся эта коррупционная история. Я за очень простые и примитивные алгоритмы. Там, где все примитивно, нет коррупции. Там, где начинается какая-то тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция", – пояснил Криклий.

Министр добавил, что проведет консультации по данному вопросу с главой Государственной таможенной службой Максимом Нефьодовым. Также необходимы переговоры с представителями Министерства финансов, отметил он.

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Новости "Сегодня" писали, что 19 сентября 2019 года в Мининфраструктуры состоялось совещание по пересмотру порядка растаможивания "евроблях". Криклий тогда заявил, что министерство выступает за максимальное упрощение всех процессов.

Напомним, что Верховная Рада 12 сентября приняла законопроект об отсрочке применения штрафов за "евробляхи". Это не первая отсрочка штрафов и конфискаций: они должны были вступить в силу еще в мае, но тогда депутаты решили отложить их введение до августа. Теперь – до конца 2019 года, 20 сентября соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Между тем с 22 августа до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее – в нашем сюжете:

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