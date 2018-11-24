В Киеве прямо из салона угнали премиальный электромобиль Tesla Model X

Сегодня, 07:46

Угонщики под видом покупателей прибыли в один из салонов и во время тест-драйва просто скрылись на Tesla Model X 75D синего цвета

Фото: AFP
Фото: AFP

Пятница по-настоящему "черной" стала для одного из столичных автосалонов, откуда угнали премиальный электромобиль Tesla Model X. Об угоне стало известно из одного из Viber-чатов.

Согласно данным, электрокроссовер Tesla Model X был синего цвета и в комплектации 75D. Позже стало известно и о том, что электромобиль был на львовской регистрации.

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Согласно данным, озвученным в Facebook пользователем Максимом Зинченко, электромобиль был на номерах ВС 4080 НI.

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Как удалось выяснить AUTOGEEK, угонщики прозванивали в несколько автосалонов Киева в течение дня и предлагали обмен электромобиля на дорогую яхту. Под видом покупателей они прибыли в один из салонов и во время тест-драйва просто скрылись на Tesla Model X 75D синего цвета.

Судя по объявлению на auto.ria, данный электромобиль может стоить около 85 000 долларов.

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Также стало известно, что обмен предлагали на вот этот катер:

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Ранее сообщалось, что по Киеву прокатилась серия краж из электромобилей: похищены зарядные устройства и кабели.

Напомним, налоговые льготы на электромобили продлили до 2022 года. Ввоз электрокаров все еще не будет облагаться НДС и акцизом.

Как прогнозирует Центр Разумкова, к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим. Тем временем в Европе число электромобилей перевалило за миллион.
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