В Китае приступили к созданию сети водородных заправок

Пропускная способность ВЗС составляет 500 кг водорода в сутки и может быть увеличена до 1500 кг

Компания Air Products & Chemicals подписала соглашения о сотрудничестве и поставках оборудования с Beijing Sinoscience Fullcryo Technology Co. Документ призван способствовать скорейшему открытию первой в Китае коммерческой водородной заправочной станции (ВЗС), а также ускорить развертывание инфраструктуры ВЗС в КНР, передает enkorr со ссылкой на petrolplaza.

Компании будут сотрудничать на всех этапах совместной деятельности от демонстрации опытных образцов оборудования до коммерциализации проекта, которая включает в себя строительство, эксплуатацию, техническое обслуживание ВЗС и поставку жидкого водорода для китайских заправок.

В соответствии с соглашением американская Air Products предоставит компании Fullcryo самые современные интегрированные заправочные станции Smartfuel для строительства водородной заправочной станции, расположенной в провинции Гуандун, Южный Китай.

Она будет состоять из резервуара для хранения жидкого водорода, высокоэффективного бустерного насоса, газификатора высокого давления, газового резервуара, дозатора и системы управления. Пропускная способность ВЗС составляет 500 кг водорода в сутки и может быть увеличена до 1500 кг в сутки для водородных баков с рабочим давлением 35Mpa и 70Mpa.

Компания Air Products & Chemicals основана в 1940 году. Штаб-квартира расположена в Детройте, штат Мичиган (США). Специализируется на производстве промышленных газов (включая медицинские), полупроводниковых материалов и технологического оборудования. Принимает участие в более чем 250 проектах по строительству ВЗС в 20 странах. Является одним из крупнейших производителей жидкого водорода, а также оборудования для его генерации и хранения.

Ранее мы писали, что Nissan отказался от разработки водородных авто.