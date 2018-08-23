В Лондоне запретят машины с двигателями внутреннего сгорания

Мэрия Лондона предпринимает все более решительные шаги в борьбе за благоприятную экологическую обстановку в городе

Движение автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями будет запрещено по будням в часы пик на девяти улицах Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Ивнинг стандард".

Суровые ограничения в отношении владельцев машин с двигателями внутреннего сгорания, которые будут действовать по будним дням с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00, вступят в силу с 3 сентября в районах Ислингтон и Хакни на северо-востоке британской столицы. Нововведение не коснется тех, кто передвигается по городу на электрических и гибридных автомобилях. Нарушителей власти планируют наказывать серьезным штрафом в размере 130 фунтов стерлингов (168 долларов).

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Мэрия Лондона предпринимает все более решительные шаги в борьбе за благоприятную экологическую обстановку в городе. Одной из последних мер стало введение в октябре прошлого года сбора T-Charge ("Ти- чардж") в размере 10 фунтов (13 долларов) для владельцев автомобилей с экологическим стандартом ниже Euro 4 ("Евро-4"), который ежедневно взимается за въезд в центр города.

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Британский министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув ранее заявил, что Великобритания запретит к 2040 году продажу на своей территории автомашин, работающих на дизельном топливе и бензине, в рамках программы по содействию перехода на электрические и гибридные двигатели.

Ранее в Швейцарии запретили дизельные Mercedes и Porsche. Под запрет попали автомобили, импортированную в страну после 17 августа текущего года. Те, что поставлены на учет раньше разрешено эксплуатировать, но машины должны быть доработаны под новые экологические стандарты.

Как сообщалось, прокуратура Мюнхена обвинила автомобилестроительный концерн Audi, входящий в группу Volkswagen (VW), в фальсификации данных о вредных выбросах двигателей, что является нарушением законодательства и в свое время привело к скандалу и масштабному расследованию, названному "дизельгейт".

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