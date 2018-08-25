В Монако засняли Rolls-Royce на украинских номерах за 12 млн

Сегодня, 06:00

Автомобиль с украинскими номерами засняли возле недешевого отел

Фото: instagram.com/vehicles.exclusive
Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

В Монако засняли дорогое купе Rolls-Royce на украинских номерах. Автомобиль с украинскими номерами засняли возле недешевого отеля.

Напомним, Rolls-Royceоснащен 6,6-литровым V12 мощностью 632 л. с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 4,6 с и развивать 250 км/ч. Купить Rolls-Royce Wraith в Украине можно за почти 12 млн гривен.

Ранее в Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах. Особенность Black Badge – решетка радиатора и колесные диски черного цвета.

Также мы писали, что в Украине засняли шестиколесный Geländewagen за 600 тысяч евроBrabus B63S-700 – это доработанная версия 6-колесного Mercedes-Benz G 63 AMG, представляющая собой настоящую мечту арабского шейха. От стандартного трехосного "кубика" Brabus отличается внешне другим капотом, иной решеткой радиатора и карбоновыми зеркалами. Салон обшит декоративной красной кожей. Под капотом Brabus B63S-700 располагается 5,5-литровый V8 с усиленной парой турбин, перенастроенным ECU и спортивной выхлопной системой, благодаря чему двигатель выдает 700 л.с. (960 Нм) и разгоняет огромный внедорожник до 100 км/ч всего за 7,4 с.

Напомним, что Rolls Royce планирует выпустить летающее такси.
Rolls-Royce, автомобили

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Источник:

ТопЖыр

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