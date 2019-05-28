В МВД хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень безопасности

Результатом должно стать уменьшение смертности и травматизма на дорогах

Фото: Pixabay

В Министерстве внутренних дел Украины предложили увеличить штрафные санкции за не пристегнутый ремень безопасности.

По словам главы Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, законопроектом № 10 131 предлагается увеличить штраф в десять раз — с 51 грн до 510 грн.

"Увеличение ответственности водителей — это действенный механизм, который спасет сотни жизней водителей и пассажиров. Результатом должно стать уменьшение смертности и травматизма на дорогах", — написал он на своей страничке в Facebook.

Глава Сервисного центра МВД ожидает, что законопроект будет включен в повестку дня Верховной Рады.

Ранее подобные законопроекты уже подавались. В декабре прошлого года штрафы за такие нарушения предлагали поднять в 17 раз. В связи с этимжурналисты "Сегодня" решили узнать, что думают об этом сами водители.

Также украинцам грозят штрафы за отсутствие детских кресел в автомобилях. С таким предложением выступили народные депутаты. Если соответствующий законопроект одобрят, устанавливать такие кресла обяжут не только родителей, но и таксистов, а также маршрутчиков.

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