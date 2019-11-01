Уровень подготовки водителей в Украине ухудшается – эксперт

/ Фото: Александр Марущак

Реклама

Полицейские подвели итоги аварийности на дорогах во время недели тумана и спрогнозировали, какой ситуация может быть при последующей непогоде. Оказалось, что число аварий в пик такого природного явления увеличивается в разы. Например, в обычные дни в Киеве происходит около 100 ДТП, во время ограниченной видимости – почти 300.

"Пик аварий всегда приходится именно на первый день непогоды. Число ДТП возрастает ориентировочно в 3 раза. Неважно, туман на улице или снег. Также, по статистике, в последующие дни число аварий идет на спад из-за того, что водители приспосабливаются к обстановке на дорогах. Рост аварий говорит и о невнимательности водителей, и о низком уровне знаний вождения в условиях непогоды", – рассказали нам в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Автоэксперт Владимир Караваев говорит, что по его данным, уровень подготовки водителей в стране ухудшается.

"Это происходит из-за того, что появилось очень много автошкол. Стало сложно понять, какие реально обучают навыкам, а какие работают формально, – говорит Владимир Караваев. – Общаясь с руководством автошкол, несложно понять, что около 90% будущих водителей приходят туда лишь ради получения документов. Это страшно. При этом не каждая автошкола выполняет обязательную программу, которая предусматривает 40 часов вождения для обучающихся. Как только украинские дороги перестают быть сухими, это влечет негативные последствия, количество аварий увеличивается".

Кстати, сайт "Сегодня" уже выяснил, какой будет погода в Украине на выходных.

Напомним, ранее полицейские назвали пять главных причин ДТП в Украине.По данным правоохранителей, основными из них являются превышение скорости, нарушение правил маневрирования, пьянство за рулем.

Также мы сообщали, что с сегодняшнего дня киевским водителям начнут рассылать "письма счастья".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама