В Раде предложили разрешить водителям ездить без прав при себе

Для этого документы должны быть зарегистрированы в специальном электронном реестре

Разрешить водителям при управлении транспортным средством не иметь при себе удостоверение и страховой полис предлагают народные депутаты в зарегистрированном в Раде законопроекте.

Авторами законопроекта № 9105 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения управления транспортными средствами выступили депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, депутат из фракции партии "Народный фронт" Антон Геращенко и еще 13 парламентариев из разных фракций.

Они предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в закон о дорожном движении.

Согласно предложенным изменениям, водитель не обязан будет при управлении транспортным средством иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять водительское удостоверение, регистрационный документ на авто и страховой полис, если соответствующая информация о водителе и транспортном средстве содержится в электронной базе данных.

В то же время, иностранные граждане и водители военных транспортных средств по-прежнему обязаны будут иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории.

Кроме того, из Кодекса об административных правонарушениях авторы законопроекта предлагается исключить статью, позволяющую временное изъятие удостоверения водителя как вид административного взыскания.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, одной из его задач является введение электронной системы идентификации личности водителя без предъявления водительского удостоверения.

"С целью стимулировать перехода к цифровой экономике и упрощения процедуря выяснения наличия права управлять транспортным средством предлагается использовать положительный опыт Грузии и Швеции и отменить требование для граждан Украины иметь водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис", – сказано в сопроводительном документе.

Напомним, весной Кабинет министров постановил не возвращать первое удостоверение водителя, в случае если тот совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.

В ноябре 2017 года было решено, что первое удостоверение водителя в Украине будут выдавать на два года.

Если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено трех и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, водитель может получить постоянное удостоверение.

Напомним, согласно Соглашению об Ассоциации с Евросоюзом, водительские права в Украине должны соответствовать стандартам ЕС. Новый документ признается другими странами. Однако срок действия удостоверения значительно сократится, а некоторым водителям придется каждые пять лет проходить переобучение. Новые требования больше всего затронули водителей автобусов и грузовиков.