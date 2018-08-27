В России начались перебои с поставками газа на АЗС

Операторы газовых автозаправочных станций в Сибири, аннексированном Крыму и Поволжье сообщают о трудностях с закупками сжиженного газа. Больше всего жалоб на дефицит топлива поступает из сибирских регионов: Хакасии, Якутии, Красноярского края и Кемеровской области.

Власти ряда субъектов Российской Федерации связывают трудности с проведением ремонтов на заводах-поставщиках. Кроме того, на этом фоне цены на сжиженный газ растут – 20 августа литр автогаза стоил 24,23 рубля (около 8,5 грн), в то время как еще в конце июля цена была на 2 рубля ниже, а в начале июля – и вовсе на 4 рубля. В мае-2018 автогаз в России стоил 18,4 рубля (около 6,4 грн).

Цены на сжиженный газ (СУГ) в России, литр в рублях

Данные: Globalpetrolprices.com

Отраслевые эксперты считают, что подорожание связано с ростом мировых цен на этот вид топлива. Также на рост цен на пропан повлияло проведение в России чемпионата мира по футболу, который "стал причиной задержек поставок сжиженного газа в большинство российских регионов".

Как известно, Россия остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок. Доля РФ в поставках газа в Украину составила 41% по итогам первого полугодия 2018 года.

Напомним, в Украине летом-2018 на рынок сжиженного топлива влияют два противоречивых фактора - одновременное подорожание автогаза в России и падение цен на него в Европе.

При этом в конце июня-2018 украинские заправки оштрафовали за ценовой сговор по автогазу. Поставщики и продавцы газа серьезно повысили цены в августе 2017 года, когда для этого не было объективных причин, установил АМКУ. Тогда розничные цены на сжиженный газ в Украине выросли почти на 50–70% и достигли рекордных уровней в 16-17 грн за литр.