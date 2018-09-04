В Сети рассекретили прототип нового гибрида Ferrari: фото

С места до 100 километров в час 458 Italia способна разгоняться за 3,4 секунды

На сайте TheSupercarBlog опубликованы фотографии необычного тестового мула Ferrari, который, вероятно, оснащен некой гибридной силовой установкой. Об этом могут свидетельствовать дополнительные воздухозаборники на крышке моторного отсека, а также кабели в оранжевой оплетке, которые можно увидеть в задней части машины.

В остальном тестовый прототип похож на серийную Ferrari 458 Italia, которая оснащена 4,5-литровым атмосферным двигателем V8. Отдача агрегата составляет 570 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час 458 Italia способна разгоняться за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 325 километров в час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пыльный дрифт на Ferrari LaFerrari: видео



В марте бывший глава итальянской марки Серджио Маркионне подтвердил работу над гибридной установкой на базе V-образной "восьмерки". Первая серийная модель с новым агрегатом должна появится в следующем году. Система будет более традиционной и не такой сложной, как на LaFerrari.

Последний укомплектован 800-сильным V12 объемом 6,3-литра и системой HY-KERS, которая состоит из электромотора, блока силовой электроники и комплекта батарей. Суммарная отдача — 963 силы и 900 Нм момента. Коробка — семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

Тираж супергибрида составил 500 автомобилей в кузове купе и 210 в открытой версии Aperta. Последние экземпляры машин продали на аукционе за семь и десять миллионов долларов соответственно.

Напомним, в Китае женщина арендовала Ferrari и разбила машину через несколько минут.

Также мы писали, что на аукционе RM Sotheby’s в городе Монтерей, штат Калифорния, США, был продан автомобиль Ferrari 250 GTO за рекордно высокую сумму — 48 405 000 долларов. 56-летний автомобиль побил мировой рекорд; прошлый был установлен также Ferrari 250 GTO: в 2014 году машина ушла с молотка за $38,115 млн.