В Сети рассекретили прототип нового гибрида Ferrari: фото

Сегодня, 06:12

С места до 100 километров в час 458 Italia способна разгоняться за 3,4 секунды


Фото: TheSupercarBlog

Фото: TheSupercarBlog

На сайте TheSupercarBlog опубликованы фотографии необычного тестового мула Ferrari, который, вероятно, оснащен некой гибридной силовой установкой. Об этом могут свидетельствовать дополнительные воздухозаборники на крышке моторного отсека, а также кабели в оранжевой оплетке, которые можно увидеть в задней части машины.

В остальном тестовый прототип похож на серийную Ferrari 458 Italia, которая оснащена 4,5-литровым атмосферным двигателем V8. Отдача агрегата составляет 570 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час 458 Italia способна разгоняться за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 325 километров в час.

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В марте бывший глава итальянской марки Серджио Маркионне подтвердил работу над гибридной установкой на базе V-образной "восьмерки". Первая серийная модель с новым агрегатом должна появится в следующем году. Система будет более традиционной и не такой сложной, как на LaFerrari.

Последний укомплектован 800-сильным V12 объемом 6,3-литра и системой HY-KERS, которая состоит из электромотора, блока силовой электроники и комплекта батарей. Суммарная отдача — 963 силы и 900 Нм момента. Коробка — семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

Тираж супергибрида составил 500 автомобилей в кузове купе и 210 в открытой версии Aperta. Последние экземпляры машин продали на аукционе за семь и десять миллионов долларов соответственно.

Напомним, в Китае женщина арендовала Ferrari и разбила машину через несколько минут.

Также мы писали, что на аукционе RM Sotheby’s в городе Монтерей, штат Калифорния, США, был продан автомобиль Ferrari 250 GTO за рекордно высокую сумму — 48 405 000 долларов. 56-летний автомобиль побил мировой рекорд; прошлый был установлен также Ferrari 250 GTO: в 2014 году машина ушла с молотка за $38,115 млн.
Ferrari, LaFerrari, гибрид

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Мотор

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