Новый электропикап "из будущего" от Tesla рассмешил соцсети

Автолюбители и обычные пользователи по всему миру обратили внимание на футуристический кузов Cybertruck

Видео: Reuters

В американском Лос-Анджелесе состоялась презентация первого электропикапа компании Tesla – шестиместной полноприводной модели Cybertruck.

Как утверждает директор Tesla Илон Маск, автомобиль может разгоняться до 100 км в час менее чем за 2,9 секунды, а заряда его мотора должно хватать на 400, 500 либо 800 км в зависимости от комплектации.

Cybertruck изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали и выдерживает удар кувалдой. Правда, его ударопрочное стекло трескается от удара металлическим шариком.

Новинка произвела шумиху в мире не только автолюбителей, но и обычных пользователей, которые обратили внимание на футуристический кузов пикапа.

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После презентации интернет наводнили фотожабы с Cybertruck:

"Почему новый пикап Tesla выглядит так, словно из GTA с неполностью закачавшейся графикой?"

"Ты и парень, насчет которого она говорит тебе не волноваться"

"Серьезно, она выглядит, как ребенок Delorean и Pontiac Aztek"

"Скажу своим детям, что это новая Tesla Cybertruck"

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Напомним, что Tesla собирается открыть в Европе свой первый завод по сборке электрокаров – предприятие построят в Германии.

Также сообщалось об очередном обновлении встроенного программного обеспечения для Tesla Model S, которое приведет к неожиданно приятному эффекту – увеличению мощности электродвигателя.

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