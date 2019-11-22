Новый электропикап "из будущего" от Tesla рассмешил соцсети

В американском Лос-Анджелесе состоялась презентация первого электропикапа компании Tesla – шестиместной полноприводной модели Cybertruck.
Как утверждает директор Tesla Илон Маск, автомобиль может разгоняться до 100 км в час менее чем за 2,9 секунды, а заряда его мотора должно хватать на 400, 500 либо 800 км в зависимости от комплектации.
Cybertruck изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали и выдерживает удар кувалдой. Правда, его ударопрочное стекло трескается от удара металлическим шариком.
Новинка произвела шумиху в мире не только автолюбителей, но и обычных пользователей, которые обратили внимание на футуристический кузов пикапа.
После презентации интернет наводнили фотожабы с Cybertruck:
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Напомним, что Tesla собирается открыть в Европе свой первый завод по сборке электрокаров – предприятие построят в Германии.
Также сообщалось об очередном обновлении встроенного программного обеспечения для Tesla Model S, которое приведет к неожиданно приятному эффекту – увеличению мощности электродвигателя.
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