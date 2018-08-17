В Швейцарии запретили дизельные Mercedes и Porsche

Власти Швейцарии прекратили регистрировать автомобили Mercedes-Benz Vito, Porsche Macan и Cayenne, оснащенные "грязными" дизельными двигателями. Уровень вредных выбросов этих агрегатов не соответствует требованиям Евросоюза.

Как сообщает Automotive News со ссылкой на швейцарское дорожное агентство Astra, под запрет попали автомобили, импортированную в страну после 17 августа текущего года. Те, что поставлены на учет раньше разрешено эксплуатировать, но машины должны быть доработаны под новые экологические стандарты.

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До устранения проблем на учет нельзя будет поставить Mercedes-Benz Vito с 1,6-литровым мотором, Porsche Macan с трехлитровым агрегатом и Cayenne c 4,2-литровым дизелем. По требованию регулятора все двигатели должны соответствовать нормам "Евро-6".

Запрет на регистрацию автомобилей связан с выявленными случаями манипуляции данными о вредных выбросах, в которых оказались вовлечены крупнейшие немецкие производители.

Так, в апреле немецкая полиция задержала главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера по подозрению в причастности к фальсификации данных о выбросах вредных веществ, а в сентябре 2017 года был арестован бывший член правления марки Вольфганг Хац. Кроме того, в прошлом году компании пришлось отозвать 22 тысячи Cayenne с трехлитровыми дизелями и "перепрошить" их моторы. Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe потребовала взыскать с Porsche 110 миллионов евро.

Как сообщалось, прокуратура Мюнхена обвинила автомобилестроительный концерн Audi, входящий в группу Volkswagen (VW), в фальсификации данных о вредных выбросах двигателей, что является нарушением законодательства и в свое время привело к скандалу и масштабному расследованию, названному "дизельгейт".

Как сообщалось, в Германии начали действовать первые запреты на проезд дизельных автомобилей, которые разрешил вводить суд. В частности, в Гамбурге с 31 мая запрещен проезд дизельных автомобилей, не соответствующих требованиям самого высокого на данный момент экологического стандарта "Евро-6", на отдельных участках двух особо загруженных транспортом дорог.