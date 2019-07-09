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В США показали автомобили будущего

9 июля, 04:58

Над моделями машин работали дизайнеры, не связанные с автомобилестроением



В Лос-Анджелесе открылась выставка футуристических машин, на которой можно увидеть необычные автомобили, которые словно сошли с обложек комиксов или попали к нам из будущего.

В выставочных залах приглушен свет. Создана загадочная атмосфера, которая как нельзя лучше усиливает особенность этих изысканных транспортных средств.

Здесь представлены минималистические черные машины без окон и дверей, мотоциклы, помещенные в металлические коробки-панцири, и гигантские квадроциклы-кабриолеты, от которых невозможно отвести взгляд.

"На этой выставке мы хотели показать, как пересекаются мода, технология, дизайн автомобилей. Это очень необычная выставка. Мы показываем машины, которые не похожи на себя", – объясняет директор выставки Брайан Стивенс.

Таких транспортных средств мир еще не видел. Их создали далекие от автоиндустрии дизайнеры. Эти машины, мотоциклы и квадроциклы – сплошной полет фантазии.

"Мы нарушители. Мы ломаем правила. Игнорируем их. Иногда мы их даже и не знаем, поэтому и не догадываемся, что именно мы разрушаем", – говорит дизайнер обуви Рем Ди Кулхаас.

И хотя на первый взгляд все представленные здесь машины – всего лишь модели, на самом деле все они на ходу. Футуристические транспортные средства сделаны на основе спорткаров и скоростных мотоциклов. Выставка в Лос-Анджелесе будет открыта до марта следующего года.

Напомним, что ранее в этом году в Беларуси создали три модели электрокаров - ученые разработали электромобиль на базе Geely, небольшой электрогрузовик и минивэн.

Мы также писали о "летающей машине" BlackFly, которую создала калифорнийская компания Opener - у нее нет колес, но есть восемь пропеллеров, благодаря которым она может вертикально взлетать и садиться.

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Тег футуризм, автомобиль, автомобиль-беспилотник, автомобилестроение, беспилотные автомобили

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