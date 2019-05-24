В Украине активизировались автоворы: как защитить машину

Злоумышленники похищают вещи даже тогда, когда водитель находится в автомобиле

Автомобильные воры уже вовсю используют новые технологии, но и без этого им хватает всего пять минут, чтобы открыть автомобиль. Обчищать салоны автомобилей преступники умудряются даже тогда, когда водитель сидит внутри. "Сегодня" узнавали, какие схемы используют злоумышленники и как защититься.

Чаще всего автомобили обворовывают в общественных местах. Самые опасные локации – парковки возле супермаркетов и торговых центров. Там, где есть большое скопление людей, есть и воры.

"Человек, который проходит сбоку от машины, не вызывает никаких подозрений у граждан", – отмечает автоблогер Владислав Антонов.

Эксперт отмечает, что женщины находятся в зоне повышенного риска. Преступники обращают внимание на сумки, кошельки и гаджеты, а особенно – на то, куда именно их прячет владелец. Главная проблема, по словам эксперта, – невнимательность. Часто водители кладут на пассажирские авто, считая, что это безопасно. Именно на такой сценарий и рассчитывают грабители.

Обычно злоумышленники работают в паре, говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов.

"Используют отвлекающий маневр. Один человек подошел, спросил, например, как проехать. Человек полностью вовлеченный в беседу отвлекается от того, что происходит возле него", – рассказывает специалист.

Часто преступники пытаются выманить водителя из салона. В таком случае можно потерять и машину.

"Еще один вариант – это сказать человеку о том что, что-то случилось с его машиной, например, в задней части. И тогда он сразу же выскочит, боясь за машину, и в этот момент преступник спокойно уезжает, ведь люди чаще всего оставляют ключи в зажигании, когда выбегают из машины", – говорит Болгов.

Он советует прятать вещи в багажник или хотя бы пристегивать их ремнем безопасности. Кроме того, машину нужно закрывать, даже если вы покидаете салон хотя бы на минуту.

Как мы уже писали, в Украине массово "обчищают" автомобили. Эксперты рассказали, как себя защитить и какая сигнализация остановит преступников.

Ранее также сообщалось, что в Украине угоняют по 15 автомобилей в сутки. Дешевые авто воруют из-за дефицита запчастей, дорогие – по заказу. Среди "любимчиков" грабителей – ВАЗ.

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