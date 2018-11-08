В Украине автопроизводство упало на 22%

В октябре выпуск автотранспортных средств в Украине, по сравнению с прошлым годом, уменьшился на 22% – до 736 единиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".

В частности, производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило 12 единиц. В октябре 2017 года этот показатель был в четыре раза больше.

В то же время в этом месяце наблюдалась положительная динамика в области производства автобусов, которое выросло на 46% – до 89 единиц.

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Всего с начала года в Украине было изготовлено 5830 автотранспортных средств. В прошлом году результат был выше на 12%. В этом году было изготовлено 5023 легковых автомобилей, 130 коммерческих и 677 автобусов.

Напомним, в мае на украинском рынке было продано 6 838 новых легковых автомобилей.Таким образом, спрос на новые авто, по сравнению с маем 2017 года, вырос на 4%. Самым популярным автомобилем на украинском рынке в мае был "дизельгейтный" Audi A3.

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